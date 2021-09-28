Илон Маск начнет выпускать одежду

Илон Маск планирует выпускать одежду под торговой маркой Cyberquad. Раньше под этой маркой Tesla представила прототип квадроцикла. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Компания подала заявку на регистрацию бренда. Если ее одобрят, то под ним будут выпускать футболки, рубашки, куртки, головные уборы, детскую одежду, обувь и брюки. Подробностей о планах Маска насчет расширения его деятельности пока нет.

Ранее Илон Маск и канадская певица Граймс решили расстаться после трех лет бурного романа и совместной жизни. 50-летний бизнесмен, известный на весь мир, подтвердил в разговоре с журналистами, что они с 33-летней артисткой больше не будут жить вместе. Глава SpaceX и Tesla добавил, что остался со своей бывшей возлюбленной в очень хороших дружеских отношениях. Вместе они будут воспитывать маленького сына, которому сейчас год. По мнению бизнесмена, поводом к расставанию стало то, что оба возлюбленных очень заняты на работе. Он уточнил, что его деятельность требует постоянных поездок в другие страны или в Техас, а Граймс работает в основном в Лос-Анджелесе.