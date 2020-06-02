    02 июня 2020, 19:04

    Иллюзионист Сафронов рассказал о новом проекте

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Сафронов, известный российский иллюзионист и телеведущий, заявил, что вместе со своей командой готовится к новогоднему шоу. Тренировки проходят во время режима самоизоляции. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам иллюзиониста, на весну были запланированы выступления, но из-за пандемии коронавируса их пришлось отменить. Сафронову не подходит онлайн-режим работы.

    «Знаете, я старомоден. Я фильмы смотрю на DVD, а если был бы VHS, смотрел бы на нем. Поэтому, что касается режима онлайн, то не то чтобы у меня не получается, а просто даже не хочется этим заниматься», — пояснил артист.

    Он отметил, что «затишье перед бурей», которое происходит сейчас даже полезно для творческих людей. Братья Сафроновы сейчас готовятся к новогоднему шоу. За 10 дней новогодних праздников они дают 40 шоу.

    Сергей рассказал и о том, сколько выступлений не состоялось из-за пандемии.

    «Могу сказать откровенно, что на весну мы „взяли“ 30 городов. Мы их „набираем“ для того, чтобы поддерживать форму. Артистам, как и спортсменам, это необходимо делать. Корпоративная история не дает того, что ты получаешь, делая полноценное двухчасовое шоу при полном зале», — поделился иллюзионист.