Иллюзионист Сафронов рассказал о новом проекте

По словам иллюзиониста, на весну были запланированы выступления, но из-за пандемии коронавируса их пришлось отменить. Сафронову не подходит онлайн-режим работы.

«Знаете, я старомоден. Я фильмы смотрю на DVD, а если был бы VHS, смотрел бы на нем. Поэтому, что касается режима онлайн, то не то чтобы у меня не получается, а просто даже не хочется этим заниматься», — пояснил артист.

Он отметил, что «затишье перед бурей», которое происходит сейчас даже полезно для творческих людей. Братья Сафроновы сейчас готовятся к новогоднему шоу. За 10 дней новогодних праздников они дают 40 шоу.

Сергей рассказал и о том, сколько выступлений не состоялось из-за пандемии.

«Могу сказать откровенно, что на весну мы „взяли“ 30 городов. Мы их „набираем“ для того, чтобы поддерживать форму. Артистам, как и спортсменам, это необходимо делать. Корпоративная история не дает того, что ты получаешь, делая полноценное двухчасовое шоу при полном зале», — поделился иллюзионист.