Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу после ковида — СМИ
«Известия»: иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу в Москве
Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу в Москве. О госпитализации артиста сообщил 3 февраля источник «Известий».
По данным собеседника издания, Сафронову потребовалась помощь врачей после перенесенного ковида.
Telegram-канал «112» сообщил, что у иллюзиониста есть жалобы на появившуюся тревогу, проблемы со сном, слабость и нарушение сердечного ритма. Сейчас он находится под наблюдением медиков, добавил источник канала.
Андрей Сафронов не только иллюзионист. Он работает телеведущим и актером. Является участником трио иллюзионистов «Братья Сафроновы».
Накануне стало известно, что ковидом заболел директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он лечится на дому. По словам представителя цирка, у дрессировщика есть симптомы, похожие на грипп.
Ранее ученые выяснили, что у некоторых пациентов ковид может длиться долгое время. Это явление назвали долгим ковидом, или лонг-ковидом. По мнению ученых из США, Германии и Швейцарии, в группу риска по такому заболеванию попадают люди с ожирением.