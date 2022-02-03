Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу в Москве. О госпитализации артиста сообщил 3 февраля источник «Известий».

По данным собеседника издания, Сафронову потребовалась помощь врачей после перенесенного ковида.

Telegram-канал «112» сообщил, что у иллюзиониста есть жалобы на появившуюся тревогу, проблемы со сном, слабость и нарушение сердечного ритма. Сейчас он находится под наблюдением медиков, добавил источник канала.

Андрей Сафронов не только иллюзионист. Он работает телеведущим и актером. Является участником трио иллюзионистов «Братья Сафроновы».

Накануне стало известно, что ковидом заболел директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он лечится на дому. По словам представителя цирка, у дрессировщика есть симптомы, похожие на грипп.

Ранее ученые выяснили, что у некоторых пациентов ковид может длиться долгое время. Это явление назвали долгим ковидом, или лонг-ковидом. По мнению ученых из США, Германии и Швейцарии, в группу риска по такому заболеванию попадают люди с ожирением.