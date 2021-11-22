Иллюзионист Акопян рассказал об эстрадном таланте и скромности Руслановой

Актриса Нина Русланова блистала не только на театральной сцене и в кино. Она очень талантливо выступала на эстраде, что дано немногим ее коллегам. Таким воспоминанием об ушедшей актрисе поделился с «360» иллюзионист Амаяк Акопян.

«Не все актеры и актрисы способны были выйти на сцену эстрады и так же талантливо и ярко играть и работать, как они это делали в театре и кино. Она принадлежала к той категории актрис, которые блистательно могли работать в театре, в кинематографе [и на эстраде]. <…> Она была уникальна в своем амплуа», — рассказал Акопян.

Собеседник отметил, что Русланова рассказывала зрителям с эстрады о своей любви к профессии и делилась особенностями работы актеров. Акопян признался, что актриса произвела на него волшебное впечатление во время своих выступлений. Он рассказал, что познакомился с Руслановой на съемках картины «Возвращение Будулая».

«Светлая память. <…> Это более чем грустно, потому что не просто уходит плеяда лучших артистов. Эпоха уходит, а вместе с ней уходят и великие мастера, волшебники», — добавил Акопян и вспомнил, что Русланова никогда не считала себя звездой.

Народная артистка России Нина Русланова умерла 21 ноября. Ей было 75 лет. По данным СМИ, несколько дней назад она попала в больницу после инсульта в тяжелом состоянии.