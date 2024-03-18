Знаменитости 18 марта 2024, 15:38 Иллюзионист Акопян назвал шутки Ширвиндта элегантными и изящными

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Иллюзионист Амаяк Акопян поделился своими воспоминаниями об Александре Ширвиндте. Заслуженный артист в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что проработал вместе с артистом более 40 лет.

Его шутки, по словам Акопяна, были элегантными и изящными. Он шутил не для всех сразу.

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«Я до сих пор не верю, что такого большого, красивого, остроумнейшего человека нет… Великий человек. Кто будет сегодня так шутить? Я не представляю. Он шутил не для всех, но для каждого индивидуально», — сообщил иллюзионист.

Артист признался, что часто был гостем у Ширвиндта. Они любили вместе проводить время за рыбалкой.

Ранее СМИ писали, что в здании Театра сатиры проходит церемония прощания с Ширвиндтом.