Илью Авербуха оштрафовали на 5 тысяч за нарушение самоизоляции

22 апреля внедорожник Range Rover, зарегистрированный на спортсмена, попал в объектив дорожной камеры на Северо-Восточной хорде. В Москве с 15 апреля ввели обязательные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Авербух, судя по выписанному штрафу, к 22 числу пропуск не оформил. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Авербуха часто штрафуют за нарушение правил дорожного движения. Только с начала года ему выписали 123 протокола. Задолженность спортсмена по неоплаченным автомобильным штрафам составляет 72 тысячи рублей, утверждает издание. В августе 2019 года Авербуха лишили прав на четыре месяца после выезда на встречку.

В Москве и Подмосковье, где выявлены больше всего больных с коронавирусом по стране, действует пропускной режим для любых поездок. Кроме того, с 12 мая в регионе вводят обязательное ношение масок в магазинах, транспорте и на работе. В столице также требуют носить перчатки в общественных местах.

Илья Авербух — серебряный призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. После завершения спортивной карьеры он открыл собственное ледовое шоу.