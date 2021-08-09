Илья Соболев вступился за Идрака Мирзализаде

Комик Илья Соболев вступился за стендапера Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток за шутку про русских, написал Life. Приговор он считает несправедливым.

«Комики — супермиролюбивые люди. Они никогда не обидят, за редким исключением, может, преследуя личные мотивы, кого-то и хотят где-то оскорбить, но точно не в этом случае», — сказал Соболев.

Он добавил, что в телепередачах часто встречаются по-настоящему оскорбительные шутки и высказывания, но на это никто не обращает внимания.