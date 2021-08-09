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    09 августа 2021, 23:16

    Илья Соболев вступился за Идрака Мирзализаде

    Полина Гребенщикова

    Комик Илья Соболев вступился за стендапера Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток за шутку про русских, написал Life. Приговор он считает несправедливым.

    Илья Соболев вступился за Идрака Мирзализаде

    «Комики — супермиролюбивые люди. Они никогда не обидят, за редким исключением, может, преследуя личные мотивы, кого-то и хотят где-то оскорбить, но точно не в этом случае», — сказал Соболев.

    Он добавил, что в телепередачах часто встречаются по-настоящему оскорбительные шутки и высказывания, но на это никто не обращает внимания.