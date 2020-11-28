Илья Резник предложил обедневшим артистам продать свои особняки

Поэт Илья Резник пристыдил российских артистов, которые жалуются на безденежье во время пандемии. Чтобы исправить ситуацию, он предложил продать «квартирку или особнячок» и перестать «хапать».

«Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном Берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой — и жить на эти деньги. Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать», — приводит «Собеседник» слова Резника.

Поэт подчеркнул, что российские звезды привыкли к легким деньгам. Они очень хорошо зарабатывали на корпоративах и жаловались на усталость и недосып. По словам Резника, сравнивать работу артистов с трудом шахтера или врача нельзя.

Ранее певец Валерий Меладзе предложил коллегам бойкотировать съемки в новогодних передачах из-за новых ограничений, которые не позволяют артистам работать. На прошлой неделе он снова рассказал о тяжелом положении в период пандемии в телеэфире. Меладзе подчеркнул, что на индустрию, где работают артисты, никто не обращает внимания, а он и его коллеги делают важное дело — дают людям положительные эмоции.