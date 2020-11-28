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    28 ноября 2020, 10:09

    Илья Резник предложил обедневшим артистам продать свои особняки

    Андрей Иванов

    Поэт Илья Резник пристыдил российских артистов, которые жалуются на безденежье во время пандемии. Чтобы исправить ситуацию, он предложил продать «квартирку или особнячок» и перестать «хапать».
    Илья Резник предложил обедневшим артистам продать свои особняки

    «Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном Берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой — и жить на эти деньги. Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать», — приводит «Собеседник» слова Резника.

    Поэт подчеркнул, что российские звезды привыкли к легким деньгам. Они очень хорошо зарабатывали на корпоративах и жаловались на усталость и недосып. По словам Резника, сравнивать работу артистов с трудом шахтера или врача нельзя.

    Ранее певец Валерий Меладзе предложил коллегам бойкотировать съемки в новогодних передачах из-за новых ограничений, которые не позволяют артистам работать. На прошлой неделе он снова рассказал о тяжелом положении в период пандемии в телеэфире. Меладзе подчеркнул, что на индустрию, где работают артисты, никто не обращает внимания, а он и его коллеги делают важное дело — дают людям положительные эмоции.