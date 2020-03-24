Илья Прусикин из Little Big рассказал, чем занимается на карантине

Илья Прусикин не теряет время даром. За несколько дней карантина появились новые идеи для будущих шоу. Еще музыкант рассказал, что увлекся рисованием.

«Мы уехали за город. Работаем над новым материалом, придумываем клипы. У меня появилось новое хобби — я начал рисовать», — рассказал Илья. Он пообещал, что будет регулярно выкладывать новые «шедевры» в Сеть.

Исполнитель пожелал всем побыстрее победить недуг. «Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Мы победим любой вирус сообща!» — заключил лидер группы.

Солист Little Big придумал новое название для коронавируса. «CorUNOvirus», — написал Илья Прусикин в Instagram.

Ранее Илья Прусикин рассказал, как группа решила участвовать в Евровидении. О своем участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта. К тому времени песня у них уже была, но клип на нее не снимался.