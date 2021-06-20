Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко дал интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?». Об этом сообщило ИА Nation News.

Лагутенко не является публичной личностью и последние годы избегает общение с прессой. Выпуск с ним вызвал множество восторженных отзывов у зрителей.

«Обязательно посмотрю! У „Мумий Тролля“ заката не будет, ибо это классика! Старшему ребенку 13 лет — восторг от музыки, второму семь лет — восторг!» — написала одна из пользователей.

В комментариях многие отметили и искренность и приятное общение Лагутенко.