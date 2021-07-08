08 июля 2021, 15:05
Илья Авербух рассекретил зарплаты участников ледовых шоу
Российский хореограф и фигурист Илья Авербух рассказал о зарплатах фигуристов, участвующих в ледовых шоу. Об этом написала Lenta.ru.
По словам хореографа, денежное вознаграждение спортсмена в шоу зависит, в большей степени, от него самого. Для того, чтобы зарабатывать большие деньги, необходимо завоевывать какие-то титулы.
По словам Авербуха, на турнирах призовые не очень большие, до 100 тысяч долларов (примерно 7 500 000 рублей).
Те фигуристы, которые работают в ледовых шоу, могут получать зарплаты, сопоставимые с призовыми чемпионата мира, за год гастролей.
«За сто выступлений, скажем», — добавил хореограф.