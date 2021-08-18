Ильич тайком снял обнаженную Таюрскую, но потом удалил фото

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) тайком сделал фото своей возлюбленной и по совместительству солистки коллектива Софьи Таюрской. Судя по всему, девушка почти без ничего готовила завтрак музыканту.

На фото Таюрская на кухне стояла спиной к Прусикину. Она пыталась дотянуться до самой верхней полки шкафа. Снимок появился в Stories лидера группы в Instagram. Артист его подписал так: Breakfast of champions («Завтрак чемпионов»).

Источник фото: Instagram

Однако сейчас фотография уже недоступна.

Таюрская и Прусикин работают вместе уже более пяти лет. До последнего времени у каждого из них была своя личная жизнь. У девушки был молодой человек. Фронтмен Little Big был женат на Ирине Смелой. Их союз распался еще в 2020 году, а в мае 2021-го Таюрская подтвердила роман с коллегой.

При этом певица подчеркивала, что не уводила из семьи Прусикина. После того как артисты признали роман, они часто стали публиковать совместные фотографии и как пара выходили на светские мероприятия.