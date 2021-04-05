Илье Резнику исполнилось 83 года

Накануне поэт-песенник Илья Резник отпраздновал свое 83-летие. Он рассказал сайту kp.ru, что Алла Пугачева за долгие годы дружбы первая поздравляет его с днем рождения в 9.30 утра.

«Есть у нас такая традиция. Еще одна традиция — они мне присылают деньги в день рождения Максима Галкина, это очень трогательно. У нас же с Аллой долгие братские отношения с 1972 года, страшно представить!» — поделился поэт.

Он признался, что первым открыл Пугачеву, как композитора. По его словам, она очень сдержанно и скромно относится к этой грани своего творчества.

«Но когда она написала „Звездное лето“, „Три счастливых дня“, гениальную песню „Скупимся на любовь“… Я ей сказал: „Аллочка, ты ведь многих превосходишь, как композитор“», — добавил собеседник издания.