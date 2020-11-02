«Иконой стиля ее не назовешь»: стилист оценил внешний вид Бузовой
Девушка часто удивляет поклонников экстравагантными нарядами, ее внешний вид нередко подвергаются критике. Так, поклонники не оценили недавний образ артистки на шоу «Вечерний Ургант». Звезда выбрала белый костюм оверсайз и черный топ, похожий на бюстье.
Некоторым фанатам показалось, что ее пиджак напоминает одежду с чужого плеча. Были и те, кто сравнил схожесть Ольги с героем китайского мультика. Колесникова отметила, что певица является публичной личностью, поэтому она старается удивлять людей и подогревать их интерес.
«Оля публичная личность, она должна привлекать внимание общественности и удивлять своих фанатов. Иконой стиля ее не назовешь, но запросам публики ее образ отвечает», — подчеркнула специалист.
Эксперт добавила, что Бузова интересна своей аудитории. Как считает стилист, притягивать к себе взгляды является одной из ее целей.