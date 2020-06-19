«Их просто прогнали и все». Адвокат Захарова заявил о неизвестных, приходивших к семье с деньгами

️Неизвестные люди пытались вручить деньги семье Сергея Захарова, погибшего в резонансной аварии на Смоленской площади. Эту информацию «360» подтвердил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Мне об этом сказали родственники. Их (неизвестных — прим. ред.) просто прогнали и все», — заявил Добровинский. Кто конкретно предлагал денежную сумму, адвокат не уточнил.

По его словам, все вопросы, связанные с деньгами, должны решаться через него — об этом попросили сами родственники погибшего. Они не готовы принимать никаких денежных компенсаций, подчеркнул адвокат.

Также Добровинский рассказал, что потерпевшими признали вдову Захарова Маргариту и их общего сына Виталия.

Адвокат объяснил, почему семья погибшего в ДТП не примет денег от Ефремова. По его словам, родственники согласятся с мнением прокурора и тем наказанием, которое тот требует. И деньги тут не при чем.

Ранее актриса Мария Шукшина резко отозвалась о семье Сергея Захарова. Она призвала его родственников принять извинения и деньги от артиста.