«Их просто прогнали и все». Адвокат Захарова заявил о неизвестных, приходивших к семье с деньгами
«Мне об этом сказали родственники. Их (неизвестных — прим. ред.) просто прогнали и все», — заявил Добровинский. Кто конкретно предлагал денежную сумму, адвокат не уточнил.
По его словам, все вопросы, связанные с деньгами, должны решаться через него — об этом попросили сами родственники погибшего. Они не готовы принимать никаких денежных компенсаций, подчеркнул адвокат.
Также Добровинский рассказал, что потерпевшими признали вдову Захарова Маргариту и их общего сына Виталия.
Адвокат объяснил, почему семья погибшего в ДТП не примет денег от Ефремова. По его словам, родственники согласятся с мнением прокурора и тем наказанием, которое тот требует. И деньги тут не при чем.
Ранее актриса Мария Шукшина резко отозвалась о семье Сергея Захарова. Она призвала его родственников принять извинения и деньги от артиста.