Игрушечный вертолет «Коби Брайант» выставили на аукцион

На аукционе американской торговой площадке eBay была выставлена игрушка, посвященная памяти погибшего в крушении экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лэйкерс» Коби Брайанта. Десятая часть от продажи радиоуправляемого вертолета поступит в фонд Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation.

Фонд семьи финансирует уникальные программы по улучшению жизни молодежи и нуждающихся семей, как внутри страны, так и во всем мире. На лот обратила внимание «Лента.ру».

На момент написания новости игрушка стоимостью в магазине 7,99 долларов (510 рублей) выросла в цене до 230 долларов (14385 рублей). Было сделано 48 ставок, аукцион закончится 4 февраля.

Знаменитый баскетболист погиб 26 января вместе с дочерью в результате крушения вертолета. Вместе с ними на борту находились еще семь человек — никто из них не выжил. Очевидцы катастрофы отмечали, что в то время над местностью скопился плотный туман.