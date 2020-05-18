Игрока «Челси» арестовали за нарушение режима самоизоляции

Английский футболист справился с коронавирусной инфекцией в марте этого года. Недавно он решил пригласить в гости модель, с которой познакомился в социальных сетях.

Спортсмен прислал за девушкой автомобиль и ожидал ее в собственном доме в западном Лондоне. Соседи футболиста отметили, что девушка модельной внешности прибыла примерно в восемь часов вечера в субботу. С собой она привезла чемодан Louis Vuitton.

Позже к Хадсону-Одои прибыли сотрудники местной полиции и работники скорой помощи, которых вызвала гостья полузащитника. Авторы издания не уточнили, почему девушке потребовалась помощь специалистов.

В настоящее время модель находится в больнице. Футболист арестован.

Ранее Каллум Хадсон-Одои поставил подпись под новым контрактом. Таким образом его заработок увеличился в 48 раз.