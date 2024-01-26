Знаменитости 26 января 2024, 14:47 Играл и гопника, и Пушкина. Исполнитель роли Зимы в «Слове пацана» — о переменах в карьере Актер Лев Зулькарнаев: сериал «Слово пацана» не принесет мгновенного успеха РИА «Новости»

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Съемки в таком популярном сериале, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», принесут дивиденды в долгосрочной перспективе. Пока что пришла узнаваемость, но не много новых ролей, рассказал сыгравший подростка по прозвищу Зима актер Лев Зулькарнаев в шоу «ОК на связи!»

«Думаю, что это игра вдолгую. <…> Я бы не сказал, что качественных предложений пока сейчас стало больше. Я думаю, что это придет со временем, но у меня идут съемки и пробы. Я и раньше на это не жаловался, скажем так. Но я бы не сказал, что я разогреваю предложения», — сказал он.

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После выхода сериала режиссера Жоры Крыжовникова Лев Зулькарнаев стал узнаваемым, в том числе в профессиональном сообществе. Он заявил, что раньше исполнял разные роли — от уличного гопника до поэта Александра Пушкина и композитора Сергея Рахманинова, снимался в комедии и авторском фильме. По мнению актера, ему непросто подобрать роль из-за неоднозначного амплуа.

Скоро выйдет новый сериал с участием актера — «Она такая классная». Съемки завершились в конце декабря, Лев Зулькарнаев сыграл человека с расстройством аутистического спектра. Он рассказал, что долго и тщательно готовился к этой роли, несколько дней волонтерствовал в фонде «Антон тут рядом», наблюдал за больными людьми и смотрел фильмы на эту тему. Артист заявил, что гордится этой работой.

В другом интервью Лев Зулькарнаев заявил, что хотел бы увидеть в продолжении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказ о 1990-х годах. Его герой Зима мог бы снова появиться на экране.