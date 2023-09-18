18 сентября 2023, 18:38
Игорю Николаеву стало лучше — СМИ
Shot: врачи стабилизировали состояние певца Игоря Николаева
Медикам удалось стабилизировать состояние певца и композитора Игоря Николаева, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник. По его информации, о полном восстановлении пока речь не идет.
Собеседник издания уточнил, что при этом Николаев находится в сознании и сейчас прогнозы врачей положительные.
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О том, что музыкант попал в больницу, стало известно 15 сентября. СМИ писали, что у него возникли проблемы с сердцем. Позже появились сведения о том, что Игоря Николаева перевели в реанимацию и его состояние пытаются экстренно стабилизировать. При этом другие СМИ со ссылкой на источник в близком окружении народного артиста сообщили, что Николаев лег в больницу всего лишь на плановое обследование и в реанимацию не попадал, так что беспокоиться не о чем.
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