Знаменитости 18 сентября 2023, 18:38 Игорю Николаеву стало лучше — СМИ Shot: врачи стабилизировали состояние певца Игоря Николаева РИА «Новости»

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Медикам удалось стабилизировать состояние певца и композитора Игоря Николаева, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник. По его информации, о полном восстановлении пока речь не идет.

Собеседник издания уточнил, что при этом Николаев находится в сознании и сейчас прогнозы врачей положительные.

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О том, что музыкант попал в больницу, стало известно 15 сентября. СМИ писали, что у него возникли проблемы с сердцем. Позже появились сведения о том, что Игоря Николаева перевели в реанимацию и его состояние пытаются экстренно стабилизировать. При этом другие СМИ со ссылкой на источник в близком окружении народного артиста сообщили, что Николаев лег в больницу всего лишь на плановое обследование и в реанимацию не попадал, так что беспокоиться не о чем.