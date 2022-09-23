Игорю Матвиенко дали звание народного артиста России | 360°

Знаменитости 23 сентября 2022, 15:33 Поделиться Telegram

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Viber Игорю Матвиенко дали звание народного артиста России

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Продюсеру и композитору Игорю Матвиенко, который в свое время основал группу «Любэ», дали звание народного артиста России. Об этом стало известно журналистам ТАСС.

Игорь Матвиенко был продюсером и руководителем музыкального проекта «Фабрика звезд», написало ИА НСН.

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Он также работал с такими коллективами, как «Иванушки International», «Корни», «Фабрика».

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