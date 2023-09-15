Важное 15 сентября 2023, 16:54 Игоря Николаева перевели в реанимацию Mash: композитора Игоря Николаева перевели в реанимацию, он перенес инфаркт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Композитора и певца Игоря Николаева перевели в реанимационное отделение, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Врачи, уточнили в публикации, пытаются экстренно стабилизировать состояние Николаева.

Реклама

У композитора, отметил Mash, нарушена работа сердца. Его ритм периодически то учащается, то становится реже.

Медики якобы сочли результаты ЭКГ неутешительными, поскольку следы инфаркта выявили именно после этого исследования.

Сам Николаев, уточнил Telegram-канал, в сознании, но находится под действием седативных препаратов. Доступ в его палату закрыли даже для самых близких родственников.

По данным СМИ, композитор попал в больницу из-за проблем с сердцем. Его поместили в палату интенсивной терапии. Официально эти данные ни семья, ни представители артиста не подтверждали.