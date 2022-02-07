Игоря Крутого обвинили в присвоении имущества умершего олигарха

Дочери бизнесмена Олега Бурлакова, умершего от ковида в 2021 году, подали в суд на Игоря Крутого и его жену, обвинив их в незаконном присвоении резиденции в Майами-Бич. Наследницы олигарха потребовали 30 миллионов долларов (порядка 2,26 миллиарда рублей), написало издание Super.

Бурлаков в 2017 году создал в США трастовый фонд для внуков и приобрел у Крутого роскошную резиденцию на острове Фишер-Айленд во Флориде. Это жилье площадью 450 квадратных метров, в резиденции пять спален, шесть ванных, трехместный гараж, а еще открывается шикарный вид на Майами-Бич.

Сам Бурлаков не фигурировал в сделке, ее осуществлял юрист Стивен Ландау, выступавший доверенным лицом, и представители Крутого. Предполагалось, что Ландау будет управлять собственностью 21 год, после чего резиденция перейдет внукам Бурлакова.

По данным издания, Крутые должны были передать права на имущество за 7,5 миллиона долларов (порядка 540 миллионов рублей). Олигарх перечислил композитору деньги, но передача имущества так и не состоялась. Наследники Бурлакова обвинили Крутых, что они намеренно оформили сделку с ошибками в документах, из-за чего она так и не состоялась. Таким образом, композитор якобы незаконно присвоил себе недвижимость, забрав деньги.

Бурлаков входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, который оценивал его состояние в 650 миллионов долларов (около 49 миллиардов рублей). Предприниматель скончался 23 июня 2021 года в Монако на 72-м году жизни, писал RT.