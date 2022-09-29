Игорь Скляр решил присоединиться к частичной мобилизации | 360°

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Игорь Скляр решил присоединиться к частичной мобилизации

Актер Игорь Скляр решил отправиться в зону спецоперации

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Народный артист России Игорь Скляр решил отправиться в зону спецоперации. В декабре ему исполнится 65 лет.

«Погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучения — и вперед на баррикады!» — рассказал Скляр в беседе с изданием StarHit.

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Свое желание присоединиться к мобилизации актер объяснил тем, что он хочет защищать родную страну. Говоря о других артистах, которые собираются последовать его примеру, он отметил, что все в ответе только за себя.

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Скляра призвали в армию на срочную службу в 1980 году. Сначала он служил в поселке Инженерный Горьковской области (ныне Нижегородская область), потом его перевели в Подмосковье.

У актера есть сын Василий, ему 31 год. Он учится в духовной семинарии и работает чтецом в Софийском соборе. О его позиции касательно возможности отправиться на фронт ничего не известно.

Частичная мобилизация в РФ

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