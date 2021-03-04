Игорь Саруханов рассказал о том, как сделать женщин счастливыми

Заслуженный артист России, певец, композитор и поэт Игорь Саруханов рассказал о том, как радовать женщин каждый день. Он считает, что дарить цветы и говорить приятные слова необходимо не только по праздникам, сообщило РИА ФАН.

Артист поздравил женщин с наступающим праздником. Он призвал мужчин радовать женщин не только в начале знакомства, но и в течение всей жизни.

«Если уж дарят цветы, то чтобы дарили все время. Потому что женщина будет рада, если ей каждый день будут дарить цветы. И, естественно, чтобы ее дети были всегда здоровы, одеты и обуты — это очень важно», — поделился певец.

Певец также рассказал о том, как он относится к женщинам в своей семье — жене Татьяне, ее дочери Любови от первого брака и их общей дочери Розе.

«Что касается своих, то я желаю им, чтобы почаще видели папу, потому что я постоянно на гастролях», — отметил Саруханов.

Певец отметил, что в своем туре по Тюменской области он поздравляет женщин с грядущим праздником с помощью своих песен.

«Я сейчас нахожусь на гастролях! Поздравляю в преддверии праздника женщин Тюменского края. Я поздравлю их своим выступлением и песней „8 Марта“, написанной мной», — сказал исполнитель.