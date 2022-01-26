Игорь Саруханов рассказал о периоде алкогольной зависимости после развода

Легенда 90-х, музыкант Игорь Саруханов рассказал о непростом периоде в своей жизни после развода с третьей женой. По словам исполнителя, был период, когда он впал в алкогольную зависимость. Об этом сообщил «Пятый канал».

Саруханов отметил, что его бывшая возлюбленная нелестно отзывалась о его родителях и не хотела, чтобы он общался с отцом. Тогда Игорь разочаровался, ушел в депрессию и начал много пить, написали «Дни.ру».

Его четвертая супруга, дизайнер Лена Ленская помогла музыканту справиться с алкоголизмом и вернула его к жизни. Однако счастье было недолгим, спустя шесть лет брака женщина ушла к Владимиру Преснякову.

«Важно доверие, уважение. Вот это же такая вещь серьезная, когда женщина любит мужчину и доверяет ему, и гордиться им — это круто», — считает Саруханов.

Со своей пятой женой, актрисой Екатериной Голубевой музыканту удалось прожить также шесть лет. Исполнитель уверен, что не может построить крепкую семью из-за творческой профессии. При этом он не исключает, что в свои 65 лет может жениться снова.