Игорь Николаев рассказал об отношениях с давней подругой Ириной Аллегровой

Российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал об отношениях с близкой подругой, певицей Ириной Аллегровой. По словам музыканта, они были дружны долгие годы, однако в какой-то момент отдалились друг от друга. Об этом написал сайт MK.RU.

Ранее артисты часто пересекались на музыкальных площадках, одно время даже были соседями.

«Мы дружили, так сказать, семьями, поскольку жили в одном дворе практически, в Новых Черемушках. Ира, ее тогдашний муж Володя Дубовицкий, была группа „Электроклуб“, в которой она пела. И первую песню я написал для „Электроклуба“, даже две: „Полчаса“ для Вити Салтыкова и „Игрушку“ для Иры на стихи Паши Жигуна. <…> Так как мы были соседями, то практически ежедневно общались, ходили к друг другу в гости. Разговоры вели разные, в том числе о том, что Ира, конечно, хотела попробовать что-то сольное сделать», — сообщил Николаев.

Когда Аллегрова решила заняться сольной карьерой, Николаев ей всячески помогал. Потом у певицы стали появляться композиции от других авторов. Музыкант отметил, что утратил желание возобновлять сотрудничество с подругой.

«Насильно продолжать что-то невозможно», — процитировали «Дни.ру» слова композитора.

В заключении Николаев отметил, что продолжает любить свою подругу и периодически созваниваться с ней. Однако видеться у них не получается, потому что каждый давно живет своей жизнью.