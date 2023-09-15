Знаменитости 15 сентября 2023, 13:08 Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем — СМИ Telegram-канал «112»: Игоря Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Композитор и певец Игорь Николаев уже второй раз за год попал в больницу из-за проблем с сердцем. О его госпитализации сообщил Telegram-канал «112».

Врачи оценили состояние артиста как тяжелое и поместили его в палату интенсивной терапии. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

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По сведениям Telegram-канал Baza, композитора доставили в одну из больниц Москвы еще 14 сентября. Он жаловался на проблемы с сердцем и боли в груди.

СМИ писали о госпитализации Николаева с подозрением на инфаркт в конце января 2023 года. По их данным, медики поставили музыканту два стента, смогли стабилизировать его состояние и достаточно быстро выписали домой.

Певец тогда в комментарии «360» не подтверждал свое попадание в больницу. Он говорил, что чувствует себя хорошо. Telegram-канал «112» уточнил, что после зимней операции врачи так и не сняли вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве.