Игорь Николаев поделился снимками своей дочери

Сегодня, 8 июля, отмечается День семьи любви и верности. В честь праздника композитор опубликовал архивные снимки своей семьи. На первом фото пара с дочерью позируют на семейной фотосессии. Она прошла в розовых оттенках.

«С днем Любви, Семьи и Верности! 🙌❤️ Будьте счастливы!», — написал Игорь Николаев.

Также в «карусели» есть снимки с отдыха, архивный снимок с молодой женой. А на последней фотографии Проскурякова учит дочь композитора играть на синтезаторе.

Подписчики завалили Николева и его семью комплиментами.

«Счастливое семейство», «Как вы все похожи!», «Очень красивая пара», «Вы классные!», «Малышка просто прелесть», «Желаем Вашей замечательной семье здоровья, любви и счастья!», «Спасибо! И Вас Игорь Юрьевич! Любим и скучаем! Быстрее бы уже начались концерты, примчимся на первый же!!!», — написали пользователь соцсети.