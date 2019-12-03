  • Игорь Николаев подарил Юлии Проскуряковой гардеробную

    03 декабря 2019, 16:56

    Ирина Нагайникова

    Певец и композитор Игорь Николаев исполнил давнюю мечту супруги и подарил ей целую комнату для нарядов. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Проскурякова поделилась новостью о подарке в соцсети Instagram.

    «Когда муж новую гардеробную подарил, сразу же хочется нарядиться и пойти в какой-нибудь ресторанчик или в гости к друзьям», — подписала она кадр, где позирует у зеркала в полный рост, установленного в гардеробной.

    Отмечается, что для себя в доме Николаев сделал спортзал. Однако из-за плотного гастрольного графика почти там не появляется.