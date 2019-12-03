Игорь Николаев подарил Юлии Проскуряковой гардеробную

Проскурякова поделилась новостью о подарке в соцсети Instagram.

«Когда муж новую гардеробную подарил, сразу же хочется нарядиться и пойти в какой-нибудь ресторанчик или в гости к друзьям», — подписала она кадр, где позирует у зеркала в полный рост, установленного в гардеробной.

Отмечается, что для себя в доме Николаев сделал спортзал. Однако из-за плотного гастрольного графика почти там не появляется.