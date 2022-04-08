Игорь Матвиенко заявил, что не имеет претензий к Beyonce из-за плагиата на песню «Любэ»

Не так давно певица Beyonce выпустила клип на песню Be Alive, мелодия которой сильно напоминает песню «Ты неси меня река» группы «Любэ». Некоторые фанаты российской группы сочли песню плагиатом. Продюсер «Любэ» и композитор Игорь Матвиенко прокомментировал случившееся для kp.ru и заявил, что не будет судиться с Beyonce.

«То, что сейчас авторы трека Beyonce заимствуют или вдохновляются нашей мелодической линией, я считаю большой культурологической удачей проникновения русского песенного мелоса в англосаксонскую культуру», — заявил Матвиенко.

Он добавил, что «ремейки» на песню «Конь» также были сделаны музыкантами многих стран — от Исландии до Кореи. Претензий к американской поп-диве композитор не имеет.