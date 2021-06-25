Игорь Матвиенко признал, что будущее шоу-бизнеса за блогерами и тиктокерами

Чтобы стать известным, надо набрать минимум один-полтора миллиона подписчиков. Теперь миром шоу-бизнеса руководят блогеры. Такую тенденцию заметил продюсер Игорь Матвиенко, сообщил kp.ru.

«То есть изначально ты должен быть блогером, а потом ты можешь быть кем угодно — танцором, певцом, рэпером, все, что угодно. Но если у тебя нет подписчиков, тебе пробиться через эту армию Моргенштернов, Бузовых и прочих людей, которые пришли отсюда, практически невозможно», — заявил он.

Это мнение поддержал музыкант Bo$ton. Последний трек артиста «Моя вселенная» продержался на платформе bandlink в топ-10 15 недель, что уже признали рекордом. Несмотря на это, треки исполнителя не ротируются на популярных радиостанциях, на которых работают старые законы: принимают только музыкантов с известным продюсером.

Чтобы завоевать славу в музыкальной индустрии, нужно собрать большую аудиторию подписчиков в своих соцсетях, объяснил Bo$ton.

«Хочешь ты этого или нет, но без подписчиков продвинуть песню сейчас невозможно», — заявил он.

Исполнителю повезет, если он заключит договор с лейблом или спонсором, который возьмет человека на продвижение и вложится в него. Однако спонсоры и лейблы тоже в первую очередь смотрят на соцсети — насколько музыкант интересен в интернете, какой у него потенциал. Поэтому сейчас в основном приоритет отдается блогерам и тиктокерам, то есть тем, кто владеет своей аудиторией. Продюсерам проще взять «готовый продукт» и вложить деньги в посевы трека в соцсетях.