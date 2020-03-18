18 марта 2020, 19:22
Игорь Матвиенко предложил провести Евровидение на YouTube
Евровидение в этом году решили отменить. Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко оценил решение организаторов. Об этом сообщило РИА ФАН.
Игорь Матвиенко предложил провести Евровидение на YouTube.
«Я бы вообще на их месте конкурс видеоклипов [провел]. Все номера висят на YouTube, где провели бы конкурс. Было бы какое-то новое слово и [конкурс] шел бы в ногу со временем», — предложил Матвиенко.
Он также считает, что группа Little Big должна отправиться на шоу в следующем году.