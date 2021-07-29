Игорь Крутой рассказал, как будет отмечать свой день рождения

В четверг, 29 июля, российский композитор и музыкант Игорь Крутой отмечает свой 67-й день рождения. Он рассказал подробности того, как и где планирует отмечать праздник. Об этом сообщило РИА ФАН.

Крутой сообщил, что проведет этот день в кругу своих самых родных и близких. Ничего оригинального в честь дня рождения он планировать не собирается, поэтому и добавить что-то еще ему нечего.

Родился композитор в 1954 году в Кировоградской области УССР. Первый авторский альбом музыканта под названием «Признание» был выпущен в 1987 году. Его песни исполняют многочисленные звезды российской эстрады, среди которых: Ирина Аллегрова, София Ротару, Леонид Агутин, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и многие другие.