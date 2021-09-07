Игорь Крутой прокомментировал смерть художника-постановщика Бориса Краснова

Художник-постановщик и сценограф Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет, перенеся два тяжелых инсульта. Продюсер Игорь Крутой прокомментировал для сайта телеканала «Звезда» печальную новость.

Крутой и Краснов вместе работали над музыкальным конкурсом «Новая волна» — Краснов занимался оформлением декораций. По словам продюсера, Краснов до последних дней был увлечен работой.

«Даже в таком состоянии, в каком он был, все время звонил. Жалко. Он вообще сам придумал название „Новая волна“», — рассказал Крутой.