Игорь Крутой признал своего внебрачного сына Якова после проведения ДНК-теста

Композитор Игорь Крутой впервые публично рассказал о своем внебрачном сыне Якове. Он познакомился с ним три года назад. После проведения ДНК-теста музыкант признал молодого человека.

«Три года назад в моей жизни появился Яша. Ему 30 лет. Он похож и на меня, и на моего отца, и на мою мать. Я — счастливый отец», — заявил Крутой в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По его словам, сначала он не поверил, что у него есть еще один ребенок. Эту новость ему принес старший сын Николай. После этого Яков позвонил отцу.

«Сдали анализ ДНК. Оказалось, что это мой сын. Я потом сам набрал Яшу. Мы с ним встретились», — добавил композитор.

Он рассказал, что мама Якова перед смертью раскрыла ему имя его настоящего отца. Маэстро отметил, что его мама очень полюбила младшего внука и делала ему пирожки, когда он учился в институте.

Как написала Teleprogramma.pro, мать Якова раньше работала продавцом-кассиром в магазине «Октябрьский» в Москве. В какой-то момент у нее завязался роман с Крутым.

Также у Игоря Крутого есть сын Николай от первого брака и дочь Саша от второго.