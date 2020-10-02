Игорь Крутой ответил на слухи о выявленном раке

После резкого похудения Игоря Крутого СМИ стали писать, что у него диагностировали рак. Сам композитор опроверг эту информацию и раскрыл подробности операции, перенесенной еще в нулевых.

Крутой в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в 2000-х врачи обнаружили у него кисту на поджелудочной железе. Тогда композитору пришлось лечь на сложную операцию.

«Поджелудочная — орган щепетильный. Врачи мне весь живот исполосовали. Но слава Богу, прошло уже 20 лет с операции. Боженька мне дал пожить для того, чтобы родилась Саша, чтобы я написал новые песни», — поделился композитор.

Он добавил, что после операции ему позвонил Иосиф Кобзон, которому кто-то сообщил о смерти Крутого. В итоге композитор успокоил Кобзона и заверил, что с ним все нормально. Во время программы Крутой признался, что до сих пор не может смириться со смертью отца, который скончался из-за рака слюнной железы.

«У меня до сих пор осталось чувство того, что я недолюбил отца, не пообщался с ним. Он не вовремя заболел. Сейчас это все успешно лечится, а тогда его было невозможно спасти», — заключил композитор.

Игорю Крутому 66 лет. Он является Народным артистом России, Украины и Заслуженным деятелем РСФСР. Ранее композитор похудел сразу на 20 килограммов, после чего некоторые СМИ сообщили об онкологии.