17 февраля 2020, 11:07
Игорь Крутой опубликовал откровенный пост про маму
Продюсер и композитор Игорь Крутой в честь дня рождения своей матери Светланы Крутой опубликовал на своей странице в соцсети Instagram откровенный пост. Он рассказал об одном из главных страхов своего детства — потерять маму. Об этом написало ИА Nation News.
К раритетному снимку продюсер приложил трогательный текст.
«Мама везла меня в лагерь, и когда мы шли через лес, у нее вдруг закололо сердце, и у меня мелькнула мысль, что я ее больше не увижу. Я оцепенел от ужаса и просто „скулил“, бегая вокруг нее», — заявил Крутой.
Светлане исполнилось 86 лет и она говорит, что вторая половина ее жизни интереснее и насыщеннее первой.