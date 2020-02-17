Игорь Крутой опубликовал откровенный пост про маму

К раритетному снимку продюсер приложил трогательный текст.

«Мама везла меня в лагерь, и когда мы шли через лес, у нее вдруг закололо сердце, и у меня мелькнула мысль, что я ее больше не увижу. Я оцепенел от ужаса и просто „скулил“, бегая вокруг нее», — заявил Крутой.

Светлане исполнилось 86 лет и она говорит, что вторая половина ее жизни интереснее и насыщеннее первой.