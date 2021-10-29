29 октября 2021, 15:52
Игорь Бутман отметил юбилей залпом из пушки Петропавловской крепости
Музыкант Игорь Бутман сделал полуденный выстрел из пушки в честь своего 60-летия
Известный музыкант Игорь Бутман отметил свое 60-летие 27 октября. В честь юбилея он выпустил полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
На церемонии присутствовали родственники и друзья музыканта. После выстрела ему вручили памятную гильзу.
Ранее Бутмана поздравил с юбилеем губернатор Петербурга Александр Беглов и вручил ему знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».