Игорь Бутман отметил юбилей залпом из пушки Петропавловской крепости

Известный музыкант Игорь Бутман отметил свое 60-летие 27 октября. В честь юбилея он выпустил полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

На церемонии присутствовали родственники и друзья музыканта. После выстрела ему вручили памятную гильзу.

Ранее Бутмана поздравил с юбилеем губернатор Петербурга Александр Беглов и вручил ему знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».