Игорь Акинфеев стал отцом в третий раз

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Футбольный клуб опубликовал поздравления на своей странице в Twitter.

У бывшего вратаря сборной России по футболу родилась дочь. И жена и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении ЦСКА.

К поздравлениям футболиста и его жены присоединилась и пресс-служба РПЛ. «Наши поздравления», написано в комментарии РПЛ, оставленном к посту ЦСКА.

Игорь Акинфеев за свою спортивную карьеру шесть раз становился победителем чемпионата России и выиграл Кубок УЕФА. В составе российской сборной он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018. В том же году Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

В феврале российский журналист Отар Кушанашвили признался, что стал отцом в девятый раз. Мужчина не стал называть имя своей новой избранницы. Также он не раскрыл пол малыша. Известно, что ребенка родила не Ольга Курочкина, с которой Отар несколько лет находился в гражданском браке.