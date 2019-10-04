Иглесиас сделал селфи с сыном

Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас сделал селфи с подросшим сыном Николасом. Фотографию он выложил в Instagram.

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На снимке годовалый мальчик задумчиво смотрит мимо объектива фотоаппарата.

«Думаю, у него есть мои гены», — подписал пост в Иглесиас.

«Газета.ru» предположила, что так певец обратил внимание на явную схожестью голубоглазого и светловолосого ребенка со своей мамой — бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой. Но при этом он надеется, что у мальчика есть и его черты.

Поклонники певца поспорили, на кого же в действительности похож мальчик — на маму или на папу. «Копия Иглесиаса!» — заявляли одни. Другие не сомневаются, что Николас больше похож на Курникову. А кто-то пошел на компромисс — на обоих.

Иглесиас и Курникова встречаются с 2002 года, но так и не женились. Николас и его сестра-близнец Люси родились в декабре 2017 года. Известные влюбленные поначалу скрывали лица детей, но потом начали выкладывать фотографии и видео. На одном из них бывшая спортсменка танцевала с ребятами, когда им еще не было и года.