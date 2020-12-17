Иглесиас проигнорировал день рождения своих детей в соцсетях

Известно, что пара, в принципе, не особо афиширует свою личную жизни и редко выкладывает фото детей в Сеть.

В их день рождения Курникова все же опубликовала их фото. Ее подписчики написали в комментариях множество комплиментов. Иглесиас же никак не афишировал праздник в соцсетях.