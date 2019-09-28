«ИФ»: Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Стало известно, на каком кладбище найдет последний приют знаменитый режиссер Марк Захаров. Его похоронят в самом центре Москвы.

Народный артист СССР, режиссер Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомого из близкого круга художественного руководителя «Ленкома».

«Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято», — сообщил источник.

Захаров умер 28 сентября в больнице. Ему было 85 лет.

«Умер последний из могикан», — сказал по этому поводу директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Захаров родился 13 октября 1933 года, учился на актерском факультете ГИТИСа. После окончания вуза работал в пермском драмтеатре.

Захаров написал сценарии к фильмам, которые позже вошли в сокровищницу отечественного кино. Это «Белое солнце пустыни», «12 стульев», а также «Обыкновенное чудо»и «Убить дракона» по произведениям знаменитого сказочника Евгения Шварца. А в качестве режиссера он работал с «Тем самым Мюнхгаузеном», «Домом, который построил Свифт» и «Формулой любви» — фильмами, которые заслуженно разобраны на цитаты.