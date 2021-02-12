«Идут по подиуму и кривыми ногами загребают». Соседов заявил, что ему не нравятся модели
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему не нравятся модели. Об этом сообщило издание «Собеседник».
По данным издания Teleprogramma.pro, Соседов считает, что модельная внешность — это некрасиво. По его словам, модели вызывают у него некоторое отвращение, несмотря на то, что они нравятся многим мужчинам.
«Зачем их выпускают на подиум? Особенно тощих и кривоногих. Идут по подиуму и кривыми ногами загребают», — заявил Соседов.
Ранее российские мужчины вошли в топ-3 самых некрасивых в мире. Кроме них лидерами стали жители Великобритании и Польши.
«Наименее симпатичными считаются мужчины из Великобритании, России и Польши. В нашей базе только 9% одобренных членов из этих стран. Самыми красивыми на нашем сайте считаются мужчины из Швеции (60% принятых в наше сообщество), Дании (40%) и Бразилии (41%). Среди женщин — жительницы Норвегии (70%), Швеции (62%) и Исландии (61%)», — рассказали авторы опроса.
Самыми некрасивыми женщинами оказались жительницы Новой Зеландии, Великобритании и Австралии.