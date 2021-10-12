Ведущая Ксения Собчак, ставшая участницей смертельного ДТП в Сочи, не раз требовала от водителей нарушать правила дорожного движения. Журналистка сама признавалась, что «руководит» ими во время поездок.

Собеседник издания «Взгляд» заметил, что Собчак часто опаздывает на съемки и встречи. Из-за этого она и дает указания водителям.

«Поэтому водителям приходилось нарушать, чтобы она успевала. Что приводило к ДТП», — процитировал его автор материала, размещенного в Telegram-канале издания.

Обычно, по словам собеседника «Взгляда», подобные случаи обходились без жертв. Возникавшие вопросы журналистке удавалось решать на месте. В качестве примера он привел аварию в центре Москвы. После ДТП Собчак якобы поинтересовалась у водителя пострадавшего авто, заплатить ли ему денег сразу или ждать суда. Ситуацию в итоге замяли.

В беседе с актрисой Яной Трояновой, напомнил Ura.Ru в Telegram, ведущая заявляла о необходимости все контролировать.

«Я даже дорогу своему водителю не могу отпустить. Я ему говорю, где тормозить, где обгонять», — говорила она.

В противном случае, отметила Собчак, машина «едет на 20 минут дольше».

После смертельной аварии Ксения Собчак уже прошла медосвидетельствование. Ее ждет допрос.