«Идиотов нет сил терпеть». Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски

Телеведущая Лариса Гузеева ответила подписчиков, которые критикуют ее за отсутствие защитной маски. Она назвала их муд***ми и идиотами и посоветовала держать себя в руках.

Об этом телеведущая написала в своем Instagram. Она выложила несколько фотографий, на которых не носит медицинскую маску.

Я человек адски терпеливый, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых муд***х, и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя Лариса Гузеева.

Телеведущая призвала критиков держать себя в руках, чтобы не заболеть. Кроме того, она поблагодарила остальных своих подписчиков за доброту и любовь. Гузеева подчеркнула, что отправляет в бан не всех, а только муд****в.

С начала пандемии коронавируса в России телеведущая несколько раз довольно эмоционально высказывалась о тех, кто нарушал меры самоизоляции. В конце марта она матом обругала тех, кто выходит на прогулки, несмотря на опасность распространения вируса. В эфире «Пусть Говорят» Гузеева подчеркнула, что прогулки по Москве не прекратились и после введения пропускного режима. Телеведущая считает, что такое поведение жителей столицы — последствия произошедшей с стране «дебилизации».