26 января 2024, 13:38
Идет расторжение договора. На концерт Лолиты в Чехове перестали продавать билеты
«Зов народа» узнал о прекращении продажи билетов на концерт Лолиты в Чехове
На концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в Чехове в КТЦ «Дружба», перестали продавать билеты. Эту информацию «360» предоставило движение «Зов народа».
Один из общественников выяснил, что сейчас идет расторжение договора о проведении мероприятия.
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«Продажа остановлена. <…> Продажа билетов зависит не от нас. Мы написали письмо организатору, продажи билетов должны быть остановлены. <…> Идет расторжение договора», — сообщил источник.
Ранее концерт Лолиты отменили в Раменском. Изначально мероприятие запланировали на 15 февраля в ДК «Сатурн».
До этого выступление Лолиты решили не проводить в Новосибирске. Певица должна была выступить с шоу по случаю своего 60-летнего юбилея.
Шквал критики обрушился на артистку после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код подразумевал минимум одежды. Лолита появилась на мероприятии в соответствующем наряде.
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