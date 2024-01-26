Эксклюзив 26 января 2024, 13:38 Идет расторжение договора. На концерт Лолиты в Чехове перестали продавать билеты «Зов народа» узнал о прекращении продажи билетов на концерт Лолиты в Чехове Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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На концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в Чехове в КТЦ «Дружба», перестали продавать билеты. Эту информацию «360» предоставило движение «Зов народа».

Один из общественников выяснил, что сейчас идет расторжение договора о проведении мероприятия.

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«Продажа остановлена. <…> Продажа билетов зависит не от нас. Мы написали письмо организатору, продажи билетов должны быть остановлены. <…> Идет расторжение договора», — сообщил источник.

Ранее концерт Лолиты отменили в Раменском. Изначально мероприятие запланировали на 15 февраля в ДК «Сатурн».

До этого выступление Лолиты решили не проводить в Новосибирске. Певица должна была выступить с шоу по случаю своего 60-летнего юбилея.

Шквал критики обрушился на артистку после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код подразумевал минимум одежды. Лолита появилась на мероприятии в соответствующем наряде.