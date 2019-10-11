Идеи Греты Тунберг довели актрису Джейн Фонда до ареста

Отдыхай без Нобеля, Грета Тунберг - Простым языком о том, почему Нобелевку получил премьер Эфиопии, а не Грета Тунберг Подробнее

Сотрудники полиции неоднократно подходили к протестующим на ступенях Капитолия и просили их разойтись, но те не поддались на уговоры. В результате правоохранители задержали Джейн Фонда и ее единомышленников.

Актриса заявила, что на подобную акцию протеста ее вдохновила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Фонда пояснила, что всегда имела активную гражданскую позицию и участвовала в протестах еще со времен войны с Вьетнамом.

Она пообещала каждую пятницу участвовать в мероприятии Fire Drill Friday, которое собирает различных ученых и знаменитостей, чтобы привлечь внимание общественности к различным последствиям изменением климата.

«Каждую пятницу приходите в 11:00 арестовывать меня или заявите вслух, что для вас мой протест не важен», — говорила ранее Джейн Фонда.

Пожилая актриса покинула свой дом и оставила привычный образ жизни, переехав в Вашингтон на четыре месяца. Она объяснила, что решила «взять на себя обязательство» решить проблему изменения климата.

По ее мнению, молодежь нуждается в поддержке.

«И поэтому бабушки объединяются. Я хочу встать плечом к плечу с детьми и присоединиться к их посланию. Это серьезно. Это кризис, в отличие от всего, с чем когда-либо сталкивалось человечество», — подчеркнула Джейн Фонда.

Она отметила, что изменение климата — «единственная проблема, которая определит выживание нашего вида».