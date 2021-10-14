Мадонна рассказала, какие качества присущи идеальному мужчине

Американская певица Мадонна рассказала, какими качествами, на ее взгляд, должен обладать идеальный мужчина. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Sun.

Женщина отметила, что идеальным вариантом для нее являются мужчины на одну ночь. Об этом она рассказала в фильме Madame X, посвященном ее мировому турне с сентября 2019-го по март 2020 года. Премьера картины состоялась в США 8 октября, передал «Мир 24».

В беседе с с афроамериканским комиком Дэйвом Шаппеллом 63-летняя Мадонна рассказала, что мужчины нужны ей только для секса. По этой причине идеальным для нее является тот, кто делает это хорошо и после молча уходит. Женщина подчеркнула, что больше в мужчинах ее ничего не интересует.

Певица рассказала также, что во время выступлений регулярно занимается самоудовлетворением. Впервые такой опыт произошел у нее во время тура Blond Ambition в 1990 году в Торонто. Из-за подобной выходки певицу арестовали.