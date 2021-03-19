YouTube-блогер и телеведущая Ида Галич вернет девичью фамилию после развода с бизнесменом Аланом Басиевым. На вопросы подписчиков вокруг этого процесса она ответила в Instagram.

Супруги сохранят дружеские отношения ради сына Леона. Комментировать бракоразводный процесс и называть причины они отказались. Этот процесс уже запущен и должен завершится через один-два месяца.

Источник фото: Instagram

«Потом еще понадобится время на смену фамилии», — добавила Галич.

Также она опровергла слухи, что брак развалился из-за измены одного из супругов. «Мой муж никогда мне не изменял. А я никогда не изменяла ему. Не додумывайте, пожалуйста!» — написала она.

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева летом 2019 года. В конце 2020-го появились слухи об их разводе. Сначала блогер намекнула на расставание, а потом прямо заявила о предстоящем разводе, написало радио «Комсомольская правда».