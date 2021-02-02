02 февраля 2021, 18:09
Ида Галич: я развелась с мужем не из-за денег
Ведущая Ида Галич прокомментировала развод с мужем Аланом Басиевым. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Многие считали, что это произошло из-за финансового вопроса. Галич опровергла это и уточнила, что деньги тут ни при чем.
Также ведущая добавила, что не будет выносить на публику обсуждение этой темы, так как не хочет, чтоб это отразилось на их с Басиевым ребенке.
«Я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущения, что кто-то из его родителей нехороший человек», — заключила Галич.