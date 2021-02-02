Ида Галич: я развелась с мужем не из-за денег

Многие считали, что это произошло из-за финансового вопроса. Галич опровергла это и уточнила, что деньги тут ни при чем.

Также ведущая добавила, что не будет выносить на публику обсуждение этой темы, так как не хочет, чтоб это отразилось на их с Басиевым ребенке.

«Я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущения, что кто-то из его родителей нехороший человек», — заключила Галич.